Система электронных платежей будет работать круглосуточно с 1 апреля: НБУ определил порядок — Finance.ua

Система электронных платежей будет работать круглосуточно с 1 апреля: НБУ определил порядок Сегодня 10:01 — Валюта

Система электронных платежей будет работать круглосуточно с 1 апреля: НБУ определил порядок

С 1 апреля новое поколение СЭП (система электронных платежей) заработает в круглосуточном режиме (24/7).

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

«Национальный банк Украины урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте через новое поколение системы электронных платежей. Новое поколение СЭП заработает с 1 апреля 2023 года — на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (24/7)», — сообщает НБУ.

Что может новое поколение СЭП:

стандарт ISO 20022 унифицирует платежные документы, создает единые принципы для их заполнения и обработки, расширяет дополнительной информацией реквизитный состав платежной инструкции, что дает возможность обеспечить автоматизацию платежных операций и повысить уровень обслуживания клиентов;

круглосуточный режим работы СЭП предусматривает выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы этой системы и мгновенный переход от текущего календарного дня. Сумма выполненной платежной инструкции будет отображаться по счету участника СЭП датой того календарного дня, в который она проведена через СЭП.

В связи с этим Национальный банк, в частности:

установил новый порядок проведения межбанковских платежных операций через счета участников СЭП в части правил формирования, обмена и обработки электронных сообщений;

обновил порядок внесения информации о включении или исключении участника СЭП в/из Справочника участников СЭП;

актуализировал порядок осуществления банком и его филиалами межбанковских платежных операций по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета;

установил требования к перечню информации и сведений о небанковском передоставителе платежных услуг;

урегулировал вопрос выполнения участниками СЭП межбанковских платежных операций небанковских поставщиков платежных услуг;

обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте через корреспондентские счета, открываемые банками-резидентами в других банках-резидентах.

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