Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка — Finance.ua

Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка

Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, решил покинуть российский рынок.

Об этом сообщается со ссылкой на сообщение компании.

В заявлении отмечается, что процесс продаж начнется немедленно и является продолжением политики компании, инициированной ранее в текущем году. Тогда сообщалось, что компания уже значительно сократила деловую активность в россии.

«Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в россии, но после тщательного изучения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон», — заявляют в Sulzer.

При этом компания оставляет у себя обязательство «поддерживать своих 300 сотрудников в россии на протяжении всего этого процесса».

Отметим, Sulzer — международный концерн, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, технологий обработки поверхностей и вращающегося оборудования. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Известен с 1775 года.

Как сообщалось, американская корпорация Starbucks приняла решение ликвидировать бизнес в россии. Компания закрывает юридическое лицо в россии «Кофе Сирена».

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