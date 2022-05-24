Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка — Finance.ua
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Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка

Сегодня 17:41Фондовый рынок
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Швейцарский концерн Sulzer, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, решил покинуть российский рынок.
Об этом сообщается со ссылкой на сообщение компании.
В заявлении отмечается, что процесс продаж начнется немедленно и является продолжением политики компании, инициированной ранее в текущем году. Тогда сообщалось, что компания уже значительно сократила деловую активность в россии.
«Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в россии, но после тщательного изучения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон», — заявляют в Sulzer.
При этом компания оставляет у себя обязательство «поддерживать своих 300 сотрудников в россии на протяжении всего этого процесса».
Отметим, Sulzer — международный концерн, специализирующийся на производстве и сервисном обслуживании промышленных машин и оборудования, технологий обработки поверхностей и вращающегося оборудования. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Известен с 1775 года.
Как сообщалось, американская корпорация Starbucks приняла решение ликвидировать бизнес в россии. Компания закрывает юридическое лицо в россии «Кофе Сирена».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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