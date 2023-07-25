Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, проживающих в рф, о закрытии счетов — Finance.ua

Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, проживающих в рф, о закрытии счетов Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer предупредил проживающих в россии клиентов о предстоящем закрытии их счетов.

Об этом пишет Forbes Russia

Отмечается, что о предстоящем закрытии счетов сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust, а Forbes Russia ознакомился с копией письма, аутентичность подтвердил один из клиентов Julius Baer, ​​получивших его.

«Julius Baer начал отправлять своим клиентам, постоянно проживающим в россии (в оригинале использовано слово domiciled — указывает на основное место жительства), уведомление о предстоящем закрытии счетов.

Банк сообщил клиентам, что все деловые отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря", — говорится в сообщении.

«В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями … банк больше не может предлагать вам соответствующие и комплексные услуги по управлению активами, которые соответствуют нашим стандартам», — говорится в письме.

В нем также отмечено, что все соглашения и контракты — например кредитные договоры, — будут прекращены с 30 сентября. После этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги.

С 1 августа банк введет несколько дополнительных комиссий: например, квартальную плату за обслуживание в 2250 франков (примерно 2590 долл.).

Банк также попросил клиентов предоставить запрошенную информацию, которая позволит начать процесс закрытия счетов и перевода денег на другие счета.

Отмечается, что в мае Julius Baer сообщил клиентам — россиянам и белорусам — о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear. Тогда банк разослал уведомление о том, что инвестиционные счета клиентов будут изолированы от других активов. Julius Baer тогда сообщил, что продажа хранящихся в Euroclear ценных бумаг временно прекращена, а покупка новых бумаг невозможна.

Економічна Правда По материалам:

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