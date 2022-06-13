Швеция запретила упаковочному гиганту Tetra Pak торговать с россией — Finance.ua

Швеция запретила упаковочному гиганту Tetra Pak торговать с россией

Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Упаковочному гиганту Tetra Pak запретили ввозить на территорию российской федерации свою продукцию. Национальный совет по вопросам торговли Швеции принял данное решение в рамках пятого пакета санкций Европейского союза, принятого 8 апреля.

Об этом сообщает газета Dagens Nyheter

Отмечается, что Tetra Pak производит семь из 10 упаковок для молока и соков. В связи с этим компания попросила у властей Швеции сделать исключение и разрешить экспорт продукции в РФ, чтобы оказать детям «гуманитарную помощь в виде продуктов питания».

Кроме того, в компании заявили, что отказ от российского рынка может не принести тот результат, на который рассчитывают на Западе, потому что россия получит «доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет».

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«То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам», — говорится в ответе на просьбу Tetra Pak.

Международная рабочая группа по санкциям против россии обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок. По их подсчетам, из рф ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в россии, финансируя войну в Украине и зарабатывая «кровавые» деньги.

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