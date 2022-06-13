Швеция запретила упаковочному гиганту Tetra Pak торговать с россией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швеция запретила упаковочному гиганту Tetra Pak торговать с россией

Сегодня 11:35Фондовый рынок
23
Упаковочному гиганту Tetra Pak запретили ввозить на территорию российской федерации свою продукцию. Национальный совет по вопросам торговли Швеции принял данное решение в рамках пятого пакета санкций Европейского союза, принятого 8 апреля.
Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.
Отмечается, что Tetra Pak производит семь из 10 упаковок для молока и соков. В связи с этим компания попросила у властей Швеции сделать исключение и разрешить экспорт продукции в РФ, чтобы оказать детям «гуманитарную помощь в виде продуктов питания».
Кроме того, в компании заявили, что отказ от российского рынка может не принести тот результат, на который рассчитывают на Западе, потому что россия получит «доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет».
Читайте также
«То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам», — говорится в ответе на просьбу Tetra Pak.
Международная рабочая группа по санкциям против россии обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок. По их подсчетам, из рф ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в россии, финансируя войну в Украине и зарабатывая «кровавые» деньги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.