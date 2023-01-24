Швеция может передать Украине материалы для возобновления электроснабжения — Finance.ua

Швеция может передать Украине материалы для возобновления электроснабжения Сегодня 12:30

Швеция может передать оборудование и материалы, которые могут помочь в восстановлении энергоснабжения Украины. Вопросом занимались шведские электросети.

В шведском правительстве заявили , что россия использует зиму и холод как оружие против мирного населения и пытается вывести из строя украинскую электроэнергетику.

«В прошлом правительство предоставляло пакет поддержки, направленный на противовоздушную оборону, укрепляющий способность Украины защищаться от нападений, например, на энергетическую систему. Нынешняя поддержка способствует реконструкции системы электроэнергии. Вместе эта поддержка обеспечивает защиту общества», — подчеркнул министр энергетики и промышленности Эбба Буш.

Сейчас несколько игроков энергетической отрасли Швеции заявили о готовности предоставить материалы для восстановления электросетей, которые были бы полезны в Украине. Одна из таких фирм — Svenska kraftnät — направила письмо правительству с информацией о материалах, которые могут быть полезны в Украине.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак российских оккупантов и 14 ударов БпЛА по энергообъектам. В настоящее время более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

УНІАН По материалам:

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