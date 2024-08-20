Штрихкоды на товарах могут уйти в прошлое через три года: их вытеснят QR-коды — Finance.ua
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Штрихкоды на товарах могут уйти в прошлое через три года: их вытеснят QR-коды

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Штрихкоды на товарах могут уйти в прошлое через три года: их вытеснят QR-коды
Штрихкоды на товарах могут уйти в прошлое через три года: их вытеснят QR-коды
Появившиеся в 1974 году товарные штрихкоды могут исчезнуть, уступив место более современным QR-кодам. Над этим уже работают такие компании как Coca-Cola и L’Oréal, а также сети розничной торговли.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на Wall Street Journal.
Переход на QR-коды, который планируется завершить в 2027 году, потребует межотраслевого глобального сотрудничества, обновлений программного и аппаратного обеспечения торговых сетей, а также изменений в производстве, отмечает издание.

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И хотя нововведения будут недешевыми, некоторые бренды уверены в преимуществах использования QR-кодов. Компания L’Oréal уже экспериментировала с размещением QR-кодов на упаковках краски для волос. Ссылки направляли пользователей на вебсайт, где они могли виртуально проверить, подходит ли им выбранный цвет, и просмотреть учебные пособия.
Директор программы косметических технологий L’Oréal Стефан Ланнузель отметил, что потребители, переходящие через QR-код на сайт, чаще покупают товары.
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Coca-Cola сообщила, что вместе с партнерами по розничной торговле провела несколько испытаний параллельного использования штрихкодов и QR-кодов. Так, в 2023 году перед Хэллоуином компания выпустила ограниченную партию «Фанты» с QR-кодом на бутылке. Испытания доказали, что технология работает, рассказал старший вице-президент по поставкам Coca-Cola в Северной Америке Брэд Спикерт.

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Впрочем, он добавил, что еще нужно выяснить, как научить потребителей, привыкших сканировать штрихкод на кассе самообслуживания, пользоваться QR-кодами. Тот факт, что потребители не всегда любят взаимодействовать с QR-кодами, может создать определенную сложность, пишет издание.
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По материалам:
hromadske
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