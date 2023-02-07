Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных уменьшили — Finance.ua

Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных уменьшили Сегодня 10:32 — Личные финансы

Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных уменьшили

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым в несколько раз уменьшаются суммы штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и/или расчетов корректировки к ним.

10-20-30-40-50% до 2-5-10-15-25% суммы НДС), продление времени работы электронных сервисов для регистрации накладных с 08:00 до 20:00», — «Есть изменения по улучшению ситуации с налоговыми накладными: уменьшение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в 2-5 раз (сдосуммы НДС), продление времени работы электронных сервисов для регистрации накладных с 08:00 до 20:00», — сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Какими теперь будут штрафы

В частности, на период действия в Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены за нарушение налогоплательщиками НДС предельного срока регистрации НН/РК устанавливаются следующие размеры штрафов:

2% суммы НДС — в случае нарушения срока до 15 календарных дней;

5% — за нарушение срока от 16 до 30 дней;



10% — от 31 до 60 дней; 15% — от 61 до 365 дней;



25% — на 366 и более календарных дней.



Также продлены сроки регистрации налоговых накладных на 3-5 дней.

Операционный день для регистрации НН/расчетов корректировки продлен с 00:00 до 24:00. Если в определенные сроки плательщику не поступает квитанция с решением, НН автоматически регистрируется в Едином реестре, добавил Железняк.

Напомним, ранее Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой и бизнесом наработали изменения, направленные на усовершенствование работы системы блокировки налоговых накладных.

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