Штрафы за нарушение ПДД: в «Дії» появилась важная функция для владельцев авто — Finance.ua
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Штрафы за нарушение ПДД: в «Дії» появилась важная функция для владельцев авто

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Уже в ближайшее время у украинских водителей будет возможность делиться техпаспортом на авто с помощью приложения «Дія» — это будет удобно для тех, кто передает право управления своим автомобилем близким и знакомым.
Об этом написал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
«Запускаем на Саммите новую классную и удобную услугу для всех водителей — „шеринг“ техпаспорта в приложении „Дія“. Например, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой», — сказал Федоров.
Он подчеркнул, что ответственность за свое поведение и ситуацию на дороге должен нести именно водитель автомобиля, а не его владелец — именно поэтому было решено ввести эту функцию. По его словам, услуга уже находится в бета-версии, а идея ее внедрения была еще до полномасштабного российского вторжения.

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Заявление на должного пользователя в «Дії» должны подавать 2 человека — владелец авто и водитель, желающий стать надлежащим пользователем. Для этого необходимо добавить следующие документы:
  • заграничный или внутренний паспорт в «Дії»;
  • для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь;
  • для надлежащего пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории.
После регистрации на бета-тест дальнейшие инструкции всем желающим отправят на указанные адреса электронной почты.

Большое обновление Дії: пенсионные, виды на жительство, шеринг техпаспорта и прочее

По материалам:
Апостроф
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