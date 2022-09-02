Штрафы за нарушение ПДД: в «Дії» появилась важная функция для владельцев авто — Finance.ua

Штрафы за нарушение ПДД: в «Дії» появилась важная функция для владельцев авто Сегодня 12:00

Уже в ближайшее время у украинских водителей будет возможность делиться техпаспортом на авто с помощью приложения «Дія» — это будет удобно для тех, кто передает право управления своим автомобилем близким и знакомым.

Об этом написал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

«Запускаем на Саммите новую классную и удобную услугу для всех водителей — „шеринг“ техпаспорта в приложении „Дія“. Например, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что ответственность за свое поведение и ситуацию на дороге должен нести именно водитель автомобиля, а не его владелец — именно поэтому было решено ввести эту функцию. По его словам, услуга уже находится в бета-версии, а идея ее внедрения была еще до полномасштабного российского вторжения.

Заявление на должного пользователя в «Дії» должны подавать 2 человека — владелец авто и водитель, желающий стать надлежащим пользователем. Для этого необходимо добавить следующие документы:

заграничный или внутренний паспорт в «Дії»;

для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь;

для надлежащего пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории.

После регистрации на бета-тест дальнейшие инструкции всем желающим отправят на указанные адреса электронной почты.





Апостроф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.