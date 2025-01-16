Шрафы для водителей во Франции (и в других странах ЕС) — Finance.ua
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Шрафы для водителей во Франции (и в других странах ЕС)

Личные финансы
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Шрафы для водителей во Франции (и в других странах ЕС)
Шрафы для водителей во Франции (и в других странах ЕС)
Штрафы для водителей в Европе варьируются в зависимости от страны, нарушения и даже места, где произошло правонарушение.
Кроме того, штрафы в Европе могут существенно отличаться не только по суммам, но и системе их наложения. Так, во многих странах есть возможность скидки в случае уплаты штрафа в течение определенного времени.
Finance.ua рассказывает, за что именно могут оштрафовать водителя в Европе. Детали читайте в статье:

Штрафы для водителей в странах Европы: сколько и за что

Особенности ПДД и суммы штрафов во Франции:
  • обязательно использование ремней безопасности всеми взрослыми пассажирами;
  • крайний левый ряд должен оставаться свободным для обгона;
  • запрещена езда в наушниках (даже с одним);
  • превышение скорости — от 68 до 1 500 евро;
  • неправильная парковка — 17 евро;
  • нарушение правил обгона, проезд на красный свет — 135 евро;
  • неиспользование ремней безопасности — от 46 евро;
  • разговор по телефону без гарнитуры — от 35 евро;
  • наличие алкоголя в крови до 0,8 промилле — 135 евро, свыше 0,8 промилле — 4 500 евро и лишение прав до трех лет;
  • отсутствие у авто светоотражающего жилета или сигнального треугольника — 135 евро;
  • отсутствие в авто алкотестера — 11 евро;
  • превышение скоростного режима на 40 км/ч — водителя могут лишить водительских прав;
  • использование радар-детектора — до 3 тыс. евро.
Какие штрафы за превышение скорости в других странах Европы
Штрафы за нарушения в отдельных странах могут в незначительной степени отличаться в зависимости от того, где было совершено нарушение — в городе или на автобане. А также на сколько именно водитель превысил скорость и когда уплатил штраф.
  • Литва и Латвия — от 35 до 46 евро;
  • Люксембург, Австрия, Венгрия — около 60 евро;
  • Эстония, Словакия, Словения — 80−90 евро;
  • Бельгия, Греция — от 110 до 140 евро;
  • Нидерланды, Швейцария — от 220 до 350 евро;
  • Чехия и Дания — 1 165 евро;
  • Швеция — до 3 260 евро;
  • Норвегия — до 7 460 евро.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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