Шрафы для водителей во Франции (и в других странах ЕС) — Finance.ua

Шрафы для водителей во Франции (и в других странах ЕС) Сегодня 18:13 — Личные финансы

Шрафы для водителей во Франции (и в других странах ЕС)

Штрафы для водителей в Европе варьируются в зависимости от страны, нарушения и даже места, где произошло правонарушение.

Кроме того, штрафы в Европе могут существенно отличаться не только по суммам, но и системе их наложения. Так, во многих странах есть возможность скидки в случае уплаты штрафа в течение определенного времени.

Finance.ua рассказывает, за что именно могут оштрафовать водителя в Европе. Детали читайте в статье:

Особенности ПДД и суммы штрафов во Франции:

обязательно использование ремней безопасности всеми взрослыми пассажирами;

крайний левый ряд должен оставаться свободным для обгона;

запрещена езда в наушниках (даже с одним);

превышение скорости — от 68 до 1 500 евро;

неправильная парковка — 17 евро;

нарушение правил обгона, проезд на красный свет — 135 евро;

неиспользование ремней безопасности — от 46 евро;

разговор по телефону без гарнитуры — от 35 евро;

наличие алкоголя в крови до 0,8 промилле — 135 евро, свыше 0,8 промилле — 4 500 евро и лишение прав до трех лет;

отсутствие у авто светоотражающего жилета или сигнального треугольника — 135 евро;

отсутствие в авто алкотестера — 11 евро;

превышение скоростного режима на 40 км/ч — водителя могут лишить водительских прав;

использование радар-детектора — до 3 тыс. евро.

Какие штрафы за превышение скорости в других странах Европы

Штрафы за нарушения в отдельных странах могут в незначительной степени отличаться в зависимости от того, где было совершено нарушение — в городе или на автобане. А также на сколько именно водитель превысил скорость и когда уплатил штраф.

Литва и Латвия — от 35 до 46 евро;

Люксембург, Австрия, Венгрия — около 60 евро;

Эстония, Словакия, Словения — 80−90 евро;

Бельгия, Греция — от 110 до 140 евро;

Нидерланды, Швейцария — от 220 до 350 евро;

Чехия и Дания — 1 165 евро;

Швеция — до 3 260 евро;

Норвегия — до 7 460 евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.