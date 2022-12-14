Шольц заявил о единстве ЕС в поддержке Украины — Finance.ua
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Шольц заявил о единстве ЕС в поддержке Украины

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У ЕС есть единство в своей поддержке Украины. Попытки подорвать ценности блока путем блокирования решений терпят неудачу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, цитируемого Sky News.
«Европейский Союз един в своей поддержке Украины», — заявил Шольц.
Также он отметил, что «попытки подорвать ценности блока путем блокирования внешнеполитических мер терпят неудачу». Как предполагают в СМИ, возможно, Шольц имел в виду позицию Венгрии.
«Каждый, кто думает, что он может подорвать ценности ЕС, которые обязались исповедовать все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — предупредил Шольц.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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