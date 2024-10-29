Шмыгаль сделал заявление о пенсиях: заверил, что обязательства будут выполняться — Finance.ua

Шмыгаль сделал заявление о пенсиях: заверил, что обязательства будут выполняться Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Шмыгаль сделал заявление о пенсиях: заверил, что обязательства будут выполняться

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заверил в продолжении выполнения государством обязательств по выплате пенсий. Он отметил тщательное соблюдение этих обязательств.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что государство продолжит выполнять свои обязательства по выплате пенсии. Об этом он сказал на заседании правительства во вторник.

Государство тщательно выполняет и будет выполнять свои обязательства по пенсиям — заверил Премьер Шмыгаль.

По его словам, в этом месяце, в том числе пенсионерам, выплачено 65 млрд грн.

Пенсионный фонд 25 октября завершил финансирование пенсий за октябрь, направив на пенсионные выплаты 64 млрд. грн.

Также на 27 октября было профинансировано: на выплату жилищных субсидий и льгот — 1 млрд. 459,1 млн. грн.; на страховые выплаты — 2 млрд. 552 млн. грн., в т. ч. на оплату больничных — 1 млрд. 384,1 млн. грн.

УНН По материалам:

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