Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов — Finance.ua

Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов

Украина рассчитывает на начало новой многолетней обширной программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр по итогам встречи в Киеве с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой и командой МВФ.

"Обсудили механизмы финансовой поддержки Украины. Мы добились успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней обширной программы объемом более 15 млрд долларов.

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Планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению", — написал Шмыгаль в Telegram.

Напомним, директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.

Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, план должен быть одобрен руководством Фонда.

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Економічна Правда По материалам:

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