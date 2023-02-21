Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов

Казна и Политика
86
Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов
Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов
Украина рассчитывает на начало новой многолетней обширной программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.
Об этом заявил премьер-министр по итогам встречи в Киеве с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой и командой МВФ.
"Обсудили механизмы финансовой поддержки Украины. Мы добились успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней обширной программы объемом более 15 млрд долларов.
Читайте также
Планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению", — написал Шмыгаль в Telegram.
Напомним, директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.
Место для вашей рекламы
Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, план должен быть одобрен руководством Фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.