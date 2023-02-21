Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов — Finance.ua

Шмыгаль: рассчитываем на старт новой программы более чем на $15 миллиардов
Украина рассчитывает на начало новой многолетней обширной программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.
Об этом заявил премьер-министр по итогам встречи в Киеве с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой и командой МВФ.
"Обсудили механизмы финансовой поддержки Украины. Мы добились успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней обширной программы объемом более 15 млрд долларов.
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Планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению", — написал Шмыгаль в Telegram.
Напомним, директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 20 февраля, прибыла с визитом в Киев.
Международный валютный фонд уже через несколько недель завершит подготовку программы поддержки Украины, план должен быть одобрен руководством Фонда.
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