Шмыгаль призывает города устанавливать альтернативные источники энергии — Finance.ua

Шмыгаль призывает города устанавливать альтернативные источники энергии Сегодня 09:45 — Энергетика

Шмыгаль призывает города устанавливать альтернативные источники энергии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает руководство украинских городов устанавливать альтернативные источники энергии для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов критической инфраструктуры.

«Ознакомились с работой одного из энергообъектов в Харькове. На его территории было установлено четыре когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Это позволит обеспечивать теплом жителей города в случае отсутствия электроэнергии», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

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По его словам, сейчас продолжаются переговоры с партнерами по установке дополнительных газотурбинных установок.

«Призываю другие города также устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры», — добавил премьер.

Шмыгаль отметил, что со своей стороны правительство продолжит оказывать поддержку регионам.

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