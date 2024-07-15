Шмыгаль призывает города устанавливать альтернативные источники энергии — Finance.ua

Шмыгаль призывает города устанавливать альтернативные источники энергии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает руководство украинских городов устанавливать альтернативные источники энергии для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов критической инфраструктуры.
«Ознакомились с работой одного из энергообъектов в Харькове. На его территории было установлено четыре когенерационных газопоршневых установки суммарной мощностью 6 МВт. Это позволит обеспечивать теплом жителей города в случае отсутствия электроэнергии», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
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По его словам, сейчас продолжаются переговоры с партнерами по установке дополнительных газотурбинных установок.
«Призываю другие города также устанавливать альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры», — добавил премьер.
Шмыгаль отметил, что со своей стороны правительство продолжит оказывать поддержку регионам.
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