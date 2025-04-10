Шмыгаль призывает Евросоюз ускорить процесс интеграции Украины в Единый рынок ЕС — Finance.ua

Шмыгаль призывает Евросоюз ускорить процесс интеграции Украины в Единый рынок ЕС Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Шмыгаль призывает Евросоюз ускорить процесс интеграции Украины в Единый рынок ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает Европейский Союз ускорить процесс интеграции Украины в Единый рынок ЕС.

«Мы готовы стать полноправным участником Единого рынка ЕС — и мы призываем Европейский Союз ускорить этот процесс на всех уровнях. Необходимо сохранить либерализацию торговли между Украиной и ЕС. Это уже выгодно обеим сторонам», — сказал Шмыгаль на бизнес-саммите Украина-ЕС в Брюсселе в четверг.

По его словам, в 2024 году товарооборот с Евросоюзом превысил 60 млрд долл., в частности, только Украина импортировала из ЕС товаров более чем на 35 млрд долл.

«Это еще одно доказательство того, что Украина — это не только надежный партнер, но и развивающийся рынок, который укрепляет Союз. Такая глубина экономической интеграции должна быть подкреплена новыми соглашениями — особенно подписанием Соглашения об оценке соответствия промышленной продукции и углублением стратегического диалога относительно стали», — добавил он.

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