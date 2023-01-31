Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для армии — Finance.ua

Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для армии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для армии, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль.
«Провели совещание с Минобороны, Минэкономикы, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР по закупкам Министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары» , — написал премьер в телеграм-канале.
По его словам, для реализации этой задачи он инициировал создание рабочей группы под председательством министра экономики.
Шмыгаль сообщил, что группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд.
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