Шмыгаль передал Фон дер Ляен принятый украинский план поддержки — Finance.ua

Шмыгаль передал Фон дер Ляен принятый украинский план поддержки Сегодня 16:13

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен передал План для Ukraine Facility, утвержденный Правительством Украины. В рамках программы ЕС перечислил первый транш в размере 4,5 млрд евро.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram

«Это важный шаг для внедрения реформ и финансовой стабильности на пути Украины в ЕС. Ожидаем одобрения Плана и полноценного запуска программы Ukraine Facility, объемом 50 млрд евро на 4 года», — отмечает Шмыгаль.

Украинский премьер выразил надежду на поддержку комитетом государств-членов.

«После этого новый финансовый инструмент, наконец, вступит в силу. Однако у Украины есть насущная потребность в поддержке со стороны своих партнеров. Немедленно», — подчеркнул он.

В то же время Урсула фон дер Ляен сообщила, что Евросоюз перечислил первый транш в рамках программы в размере 4,5 млрд евро.

«Причина вашего визита в комиссию — вы передаете Украинский план. Это действительно ключевой момент в нашем сотрудничестве. Ваш успех еще больше поражает потому, что прошло всего 19 дней, как начала действовать программа Ukraine Facility», — сказала она во время совместного брифинга со Шмыгалем.

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