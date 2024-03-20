Шмыгаль передал Фон дер Ляен принятый украинский план поддержки — Finance.ua
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Шмыгаль передал Фон дер Ляен принятый украинский план поддержки

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен передал План для Ukraine Facility, утвержденный Правительством Украины. В рамках программы ЕС перечислил первый транш в размере 4,5 млрд евро.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«Это важный шаг для внедрения реформ и финансовой стабильности на пути Украины в ЕС. Ожидаем одобрения Плана и полноценного запуска программы Ukraine Facility, объемом 50 млрд евро на 4 года», — отмечает Шмыгаль.
Украинский премьер выразил надежду на поддержку комитетом государств-членов.
«После этого новый финансовый инструмент, наконец, вступит в силу. Однако у Украины есть насущная потребность в поддержке со стороны своих партнеров. Немедленно», — подчеркнул он.
В то же время Урсула фон дер Ляен сообщила, что Евросоюз перечислил первый транш в рамках программы в размере 4,5 млрд евро.
«Причина вашего визита в комиссию — вы передаете Украинский план. Это действительно ключевой момент в нашем сотрудничестве. Ваш успех еще больше поражает потому, что прошло всего 19 дней, как начала действовать программа Ukraine Facility», — сказала она во время совместного брифинга со Шмыгалем.
По материалам:
РБК-Україна
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