Школьный аттестат со следующего года можно будет получить в «Дії» — Finance.ua
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Школьный аттестат со следующего года можно будет получить в «Дії»

Сегодня 08:32Личные финансы
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Школьный аттестат со следующего года можно будет получить в «Дії»Школьный аттестат со следующего года можно будет получить в «Дії»
В следующем учебном году выпускники смогут получить свидетельства о среднем образовании в электронном виде в «Дії».
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Он подчеркнул, что в этом году все выпускники получат свидетельства о среднем образовании.
«Все наши дети прикреплены к своим школам, и если они уехали в другой регион или даже за границу и не могут связаться со своим учебным заведением, то они могут присоединиться к какой-либо дистанционной школе, и эта школа будет заказывать для них свидетельство. «То есть все дети в любом случае должны получить свидетельство. Этим занимается учебное заведение, это делает его руководство, поэтому проблем с этим быть не должно», — сказал Бабак.
Также он добавил, что уже в следующем году можно будет оформить документы по образованию в электронном виде.
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«Мы хотели запустить электронный аттестат в „Дії“, но сейчас физически не успеваем этого сделать, потому что одновременно нужно делать изменения по государственным реестрам и в законодательстве, чтобы получить доступ к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ о образовании был в электронном виде в „Дії“», — сказал нардеп.
Стоит отметить, что в Киевской области учебный год в школах завершится в период с 27 мая по 17 июля. Также выпускники 4, 9 и 11 классов освобождены от государственной итоговой аттестации.
Абитуриенты для поступления в заведения высшего образования вместо ВНО будут сдавать Национальный мультипредметный тест, который будет проходить в форме компьютерного тестирования.

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По материалам: Діло
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