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Шевченковская премия меняется — Зеленский издал новый указ

Казна и Политика
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Шевченковская премия меняется — Зеленский издал новый указ
Шевченковская премия меняется — Зеленский издал новый указ
На официальном сайте Президента Украины опубликован указ об изменении положений Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Документ утвердил Владимир Зеленский 10 сентября, а подписал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Согласно новому положению о Шевченковской премии, в список номинаций добавили декоративно-прикладное искусство. Раньше определяли лауреатов в литературе, литературоведении и искусствоведении, публицистике и журналистике, музыке, театре, кино и визуальном искусстве.
Выдвигать кандидатов на конкурс в 2024 году могут только культурные институции. Раньше рекомендовать произведения и художников к участию могли эксперты и члены Шевченковского комитета.
Лауреату Национальной премии вручаются диплом, почетный знак и выплачивается денежная часть, которую ежегодно определял Президент Украины по предложению Комитета. Теперь эта сумма составляет 160 прожиточных минимумов (около 467,2 тысячи гривен по состоянию на 2024 год).

Что такое Шевченковская премия

Шевченковская премия — это высшая творческая государственная награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 года ко дню рождения Тараса Шевченко, который отмечают 9 марта. Прошлые победители Премии получили вознаграждение в сумме 397 тысяч гривен каждый.
Национальная премия может быть присуждена гражданину Украины, иностранцу, лицу без гражданства. Лауреата Шевченковской премии не могут награждать второй раз, также премия не вручается посмертно.
По материалам:
Українська правда
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