Shell продала свой бизнес в рф «Лукойлу» — Finance.ua
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Shell продала свой бизнес в рф «Лукойлу»

Сегодня 19:37Энергетика
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Shell продала свой бизнес в рф «Лукойлу»Shell продала свой бизнес в рф «Лукойлу»
Нефтегигант Shell закрыл соглашение с российским «Лукойлом» о продаже российского бизнеса, включая сеть автозаправочных станций и завод по производству смазочных материалов.
Об этом сообщает российское СМИ «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Лукойла».
Сеть АЗС Shell, расположенная в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также тверской завод по производству смазочных материалов, официально перешли в собственность Лукойла.
«В соответствии с условиями соглашения более 350 сотрудников „Шелл Нефти“ [российской „дочки“ Shell в России] продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит Лукойлу», — сообщается в пресс-релизе нефтяной компании. Соглашение согласовала Федеральная антимонопольная служба рф.
По условиям соглашения, Лукойлу переходят 100% активов ООО «Шелл Нефть», в том числе 411 АЗС и завод по производству масел в Торжке. 15 мая работа автозаправочных станций была приостановлена для обеспечения продажи компании новому владельцу. Точная сумма сделки представителями компаний не раскрывается.

Справка Finance.ua:

  • российская нефтяная компания «Лукойл» покупает у британско-нидерландского гиганта Shell 100% российского бизнеса, в частности сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области;
  • энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект «Сахалин-2». Shell также полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке и работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок;
  • из-за выхода из россии компания была вынуждена списать 3,9 млрд долларов.
По материалам: Економічна Правда
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