Шеф Xiaomi рассказал о планах по выпуску электромобилей — Finance.ua
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Шеф Xiaomi рассказал о планах по выпуску электромобилей

Технологии&Авто
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Шеф Xiaomi рассказал о планах по выпуску электромобилей
Шеф Xiaomi рассказал о планах по выпуску электромобилей
Компания Xiaomi продолжает работу над своим автомобилем. После продолжительного затишья ее генеральный директор Лей Цзюнь сделал громкое заявление: техногигант собирается потеснить лидеров мирового рынка электрокаров, продавая более 10 миллионов машин ежегодно.
По его словам, когда индустрия батарейных машин достигнет «зрелости», 80 процентов рынка будет принадлежать пяти брендам — и Xiaomi намерена войти в их число.
Xiaomi создала собственное автомобильное подразделение в 2021 году. С тех пор информация о первенце техногиганта просачивалась только через инсайдеров, а официальных заявлений не было до сих пор.
Согласно свежему квартальному отчету, Xiaomi инвестировала около 829 миллионов юаней ($116 млн) в новые разработки, включая умные электромобили.
Ранее Лей Цзюнь называл выход Xiaomi на новый рынок «вынужденным шагом», продиктованным растущей интеграцией гаджетов и автомобилей. Так, пользователь, окруживший себя электроникой Xiaomi, наверное, хотя бы обратит внимание на машину той же фирмы — и наоборот. Теперь ясно, что компания не только планирует дополнить свой профиль новым продуктом, но и метит в лидеры рынка.
В конце сентября стало известно, что Xiaomi достроил первый прототип электрокара. Машина под внутренним индексом MS11, по данным китайских соцсетей, оборудована 354-сильным электромотором и 800-вольтовой батареей. Дебют может состояться в 2024 году, однако сама Xiaomi не называет даже приблизительные сроки.
По материалам:
Телеканал 24
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