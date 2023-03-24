Шахты ДТЭК вводят в работу новые лавы для обеспечения украинских ТЭС углем — Finance.ua

Шахты ДТЭК вводят в работу новые лавы для обеспечения украинских ТЭС углем Сегодня 09:33 — Энергетика

Шахты «ДТЭК Энерго» с начала года ввели в работу 6 новых рядов, чтобы поддержать необходимые для работы украинских ТЭС темпы добычи угля.

Об этом сообщает компания.

В январе были введены в работу две лавы, в феврале — три. Еще один ряд на шахтах компании ввели в работу в марте.

«Добыча угля — не быстрый процесс. Для того чтобы иметь уголь для ТЭС в октябре-ноябре, нужно вводить лавы весной. Сейчас шахтеры работают 24/7, чтобы обеспечить ТЭС углем во время следующего, не менее сурового отопительного сезона», — цитирует пресс-служба служба слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.

В 2022 году шахты «ДТЭК Энерго» ввели в работу 28 новых рядов.

Читайте также ДТЭК планирует запустить ветроэлектростанцию в Николаевской области

Напомним, ранее ДТЭК сообщил, что прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании в результате атак россии приближаются к 6 млрд грн.

За последние полгода ТЭС «ДТЭК Энерго» были атакованы 29 раз, повреждено более тысячи единиц оборудования.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.