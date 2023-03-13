ДТЭК планирует запустить ветроэлектростанцию в Николаевской области — Finance.ua
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ДТЭК планирует запустить ветроэлектростанцию в Николаевской области

Энергетика
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ДТЭК планирует запустить ветроэлектростанцию в Николаевской области
ДТЭК планирует запустить ветроэлектростанцию в Николаевской области, Фото: ДТЕК
Группа ДТЭК завершает строительство первой очереди Тилигульской ветровой электростанции в Николаевской области мощностью 114 МВт из общей заявленной в 500 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уже весной 19 ветротурбин начнут генерировать электроэнергию.
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Согласно сообщению, ДТЭК возобновляет строительство Тилигульской ВЭС в 500 МВт и рассматривает возможность выхода первой очереди станции на полную проектную мощность.
Сейчас идет поиск вариантов для дальнейшей реализации проекта, в частности, идут переговоры с международными донорами и партнерами.
Новая ветростанция на 19 турбин заработает уже весной, сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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