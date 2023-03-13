ДТЭК планирует запустить ветроэлектростанцию в Николаевской области — Finance.ua

ДТЭК планирует запустить ветроэлектростанцию в Николаевской области Сегодня 07:22 — Энергетика

ДТЭК планирует запустить ветроэлектростанцию в Николаевской области, Фото: ДТЕК

Группа ДТЭК завершает строительство первой очереди Тилигульской ветровой электростанции в Николаевской области мощностью 114 МВт из общей заявленной в 500 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже весной 19 ветротурбин начнут генерировать электроэнергию.

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Согласно сообщению, ДТЭК возобновляет строительство Тилигульской ВЭС в 500 МВт и рассматривает возможность выхода первой очереди станции на полную проектную мощность.

Сейчас идет поиск вариантов для дальнейшей реализации проекта, в частности, идут переговоры с международными донорами и партнерами.

Новая ветростанция на 19 турбин заработает уже весной, сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

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