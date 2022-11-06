Сервис Airbnb заявил о лучшем квартале в своей истории. Доход компании достиг рекордных $2,88 млрд — Finance.ua
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Сервис Airbnb заявил о лучшем квартале в своей истории. Доход компании достиг рекордных $2,88 млрд

Фондовый рынок
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Сервис Airbnb заявил о лучшем квартале в своей истории. Доход компании достиг рекордных $2,88 млрд
Сервис Airbnb заявил о лучшем квартале в своей истории. Доход компании достиг рекордных $2,88 млрд
Доход платформы для аренды жилья Airbnb достиг $2,88 млрд. в третьем квартале 2022 года, свидетельствует информация на ее сайте. Компания назвала прошедшие три месяца самыми прибыльными за всю историю.
Доход Airbnb вырос на 29% в третьем квартале по сравнению с прошлогодним показателем, достигнув рекордных $2,88 млрд. Чистая прибыль Airbnb составила $1,2 млрд ($834 млн в третьем квартале 2021 года).
Количество бронирований за отчетный период выросло на 25% — до 100 млн, а общая сумма бронирований — на 31%, до $15,6 млрд. Средняя суточная стоимость бронирования выросла на 5% за год — до $156.
В компании отметили, что прошлый квартал стал самым прибыльным в ее истории. Но результаты могли быть еще лучше, если бы не геополитические и макроэкономические причины.
Достичь таких результатов компании помогло снятие ковидных ограничений — люди снова путешествуют, отметили в Airbnb.
Кроме того, растут бронирования с длительным пребыванием — на проживание более 28 дней пришлось 20% всех бронирований. Также в компании отметили, что растет количество сдающих жилье — люди заинтересованы в дополнительном заработке в кризисные времена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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