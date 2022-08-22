Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах — Finance.ua

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Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах

Технологии&Авто
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Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах
Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, delo.ua
Серия iPhone 14 от компании Apple будет представлена в восьми цветах и поступит в продажу 16 сентября.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания Apple планирует анонсировать iPhone 14 на мероприятии 7 сентября. Новое устройство поступит в продажу 16 сентября — примерно на неделю ранее запланированного.
Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, а именно: красный, белый, черный, бирюзовый, темно-фиолетовый, серый, золотой и светло-фиолетовый.
Еще одна неделя продаж iPhone 14 должна помочь компании Apple легко преодолеть прошлогоднюю отметку в 83 миллиарда долларов продаж.
До пандемии Apple обычно вместе выпускала новый iPhone и Apple Watch в сентябре, а затем вместе новые iPad и Mac в октябре. В этом году ожидается возвращение в этот формат, и Apple, вероятно, планирует выпустить новые Mac и iPad примерно через месяц после iPhone.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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