Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах — Finance.ua

Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах Сегодня 23:10 — Технологии&Авто

Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, delo.ua

Серия iPhone 14 от компании Apple будет представлена в восьми цветах и поступит в продажу 16 сентября.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Apple планирует анонсировать iPhone 14 на мероприятии 7 сентября. Новое устройство поступит в продажу 16 сентября — примерно на неделю ранее запланированного.

Серия iPhone 14 будет представлена в восьми цветах, а именно: красный, белый, черный, бирюзовый, темно-фиолетовый, серый, золотой и светло-фиолетовый.

Еще одна неделя продаж iPhone 14 должна помочь компании Apple легко преодолеть прошлогоднюю отметку в 83 миллиарда долларов продаж.

До пандемии Apple обычно вместе выпускала новый iPhone и Apple Watch в сентябре, а затем вместе новые iPad и Mac в октябре. В этом году ожидается возвращение в этот формат, и Apple, вероятно, планирует выпустить новые Mac и iPad примерно через месяц после iPhone.

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