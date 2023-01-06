Sense Bank выделил 16 миллионов гривен на армию дронов для ВСУ вместо новогодних подарков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Sense Bank выделил 16 миллионов гривен на армию дронов для ВСУ вместо новогодних подарков

Казна и Политика
37
Небольшую, но мощную армию дронов Sense Bank закупил для помощи ВСУ на передовой. В этом году банк отказался от привычных новогодних подарков партнерам и клиентам, увеличил сумму до 16 миллионов гривен и направил их на помощь армии.
Еще 600 тыс. грн благотворительной помощи банк вместе с сотрудниками собрали на покупку дрона DJI Matrice 300 RTK для бригады, которая оказывает сопротивление на Бахмутском направлении. 63 тыс. грн из необходимой суммы собрали сотрудники банка в рамках новогоднего корпоративного радиоэфира, а еще 537 тыс. грн добавили из бюджета банка, который при обычных обстоятельствах потратили бы на празднование.
В этом году команда финучреждения отказалась от корпоративных празднований, потому что понимают, что сейчас у нас есть только одна цель и желание — это победа Украины. Накануне Рождества команда собралась онлайн в эфире корпоративного радио Sense FM, чтобы объединиться, сказать слова поддержки и вдохновиться. Одной из главных составляющих эфира стала благотворительность, сотрудники Sense Bank донатили средства на дрон для ВСУ.
Напомним, начиная с 24 февраля Sense Bank из собственного бюджета выделил более 115 млн грн на помощь ВСУ и ТРО. Банк с первых дней войны предоставил клиентам возможность инвестировать в страну и победу ВСУ путем приобретения военных облигаций Украины. С начала выпуска военных облигаций клиенты банка приобрели ценные бумаги на сумму более 3 млрд грн.
Меньше чем за сутки сотрудники IТ-департамента настроили функцию перевода средств Вооруженным силам Украины через цифровой банк Sense SuperApp. С помощью этого сервиса собрано более 156 млн грн на нужды ВСУ и ТРО.
Sense Bank — один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.