Sense Bank возобновил функцию кредитования по популярной карте — Finance.ua

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Sense Bank возобновил функцию кредитования по популярной карте

13 февраля 2024 года Sense Bank, принадлежащий государству в лице Министерства финансов, сообщил о возобновлении кредитных лимитов по карте Сameleon (Хамелеон), что по данным финучреждения, является одной из самых популярных среди всех карт, выпущенных банком.

С начала полномасштабного вторжения финучреждение ограничило или закрыло доступ клиентов к кредитованию. Перезапуск кредитных продуктов банка начался с конца лета 2022-го, а его основная фаза продолжалась до конца осени прошлого года. За это время было восстановлено большинство уже существующих кредитных программ для юридических и физических лиц, в том числе кредиты наличными, карточные кредитные продукты. Банк также начал кредитование по льготной госпрограмме 5−7-9% и присоединился к программе єОселя.

Тем не менее, карта Сameleon со ставкой 0,01% годовых на покупки за счет кредитных средств до сих пор была ограничена лишь дебетными функциями для новых клиентов.

13 февраля банк сообщил о возобновлении кредитной функции по карте для всех существующих и новых клиентов в пределах индивидуально установленного кредитного лимита, но не более 30 000 грн.

Напомним, карточка Сameleon стала первой на украинском рынке кредиткой, ставка по которой 0,01% годовых в гривне применяется не в пределах определенного «льготного периода», а всегда — на какие-либо торговые операции. Лояльные условия остаются актуальными только при уплате ежемесячного минимального платежа в размере 5% от фактической суммы задолженности по кредиту, включая начисленные проценты по ставке 0,01% годовых. Также у карты есть фиксированная ежемесячная комиссия в сумме 100 грн.

Таким образом, при использовании максимальной суммы кредитного лимита на покупки с погашением задолженности за 12 месяцев, с подключением PUSH сообщений, реальная годовая ставка составляет 7,31% годовых.

Sense Bank — системно важный украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в 130 отделениях по всей Украине, а также онлайн банке Sense SuperApp. В банке работает около 4 тысяч сотрудников.

Сенс Банк По материалам:

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