Sense Bank предоставил выгодные условия для оформления цифровой зарплатной карты — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Sense Bank предоставил выгодные условия для оформления цифровой зарплатной карты Сегодня 12:13 — Финтех и Карты

Sense Bank предоставил выгодные условия для оформления цифровой зарплатной карты

В ноябре 2023 года частным лицам стала доступна возможность оформить цифровую зарплатную карту от Sense Bank в несколько кликов в цифровом банке Sense SuperApp. Услугой могут воспользоваться работники любых компаний, обслуживаемых по зарплатному проекту в других банках.

«Возможность работающих граждан самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты способствует повышению уровня обслуживания клиентов. Sense Bank готов предоставлять широкий спектр банковских услуг как для физических, так и юридических лиц и дальше внедрять инновационные решения в Sense SuperApp», — подчеркивает Инна Тютюн, Член Правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.

Теперь клиенты Sense Bank могут быстро открыть цифровую зарплатную карту, выбрав один из трех пакетов (White, Black или Graphite) на выгодных условиях:

снятие наличных денег без комиссии в любых банкоматах на территории Украины и во всем мире в пределах ежемесячных лимитов;

пополнение карты без комиссии в кассах и банкоматах Sense Bank с функцией cash-in, в терминалах EasyPay, City24;

бесплатно дополнительные 2 карты в пакете услуг (в любой валюте: UAH, USD, EUR);

дополнительный доход ежемесячно на остаток средств с услугой «Доходный сейф»;

дополнительный кэшбек +2% на покупки каждые выходные в течение трех месяцев с момента зачисления первой зарплаты (и это в дополнение к постоянным кэшбековым предложениям: выбор до 7 повышенных категорий, кэшбек от партнеров до 15% и крутые акционные предложения);

возможность ежемесячно получать часть зарплаты раньше с минимальной переплатой с услугой «Зарплата раньше».

Детальнее по ссылке

После оформления необходимо активировать карту, установив ПИН-код к ней и сформировать заявку для бухгалтера своего предприятия:

1. В меню карты выберите пункт «Заявка на получение заработной платы».

2. Указать название компании и нажать «Сформировать заявку».

3. Готовую заявку отправить бухгалтеру своей компании.

По желанию клиент может бесплатно заказать пластиковую карту с доставкой Новой почтой по Украине. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить Sense SuperApp до последней версии App Store или Google Play.

Напомним, в октябре Sense Bank предоставил юридическим лицам возможность мгновенно оформить цифровую зарплатную карту онлайн. Заказать ее можно с помощью QR-кода прямо из кабинета бухгалтера или отдела персонала, активировать в цифровом банке Sense SuperApp и пользоваться. При необходимости можно сразу привязать неименной пластик, а также заказать зарплатную карту в любое отделение Новой почты. Услуга доступна компаниям, имеющим действующий или оформляющий новый зарплатный договор в Sense Bank. Узнать больше о преимуществах зарплатного проекта для бизнеса можно здесь

Sense Bank — один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.

Сенс Банк По материалам:

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