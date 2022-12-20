Sense Bank подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг самого высокого уровня — Finance.ua

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Sense Bank подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг самого высокого уровня

Кредит&Депозит
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РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Sense Bank на уровне uaAAА по национальной украинской шкале. Банк с рейтингом uaAAА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими финучреждениями.
Результаты исследования агентства свидетельствуют, что к началу декабря 2022 года Sense Bank поддерживал достаточный уровень обеспеченности регулятивным и основным капиталом, а также был хорошо обеспечен ликвидностью. В условиях сложной макроэкономической ситуации, вызванной военной агрессией россии и введением в Украине военного положения, Sense Bank показал весомые объемы ключевых статей своих доходов. В частности, по итогам девяти месяцев 2022 года чистый процентный доход банка вырос до 5,494 млрд грн, что на 21,88% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а чистый комиссионный доход составил 2,149 млрд грн, что на 22,14% меньше чем за девять месяцев 2021 года, Sense Bank — операционно прибыльный
Также рейтинговое агентство отметило, что Sense Bank сформировал приемлемый запас капитала и ликвидности, обеспечил способность погасить значительные объемы рефинансирования НБУ в условиях экстраординарного повышения стоимости такого рефинансирования.
Детальнее с отчетом РА «Эксперт-Рейтинг» можно ознакомиться по ссылке.
Sense Bank — один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
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