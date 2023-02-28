Сенс Банк меняет процентные ставки по депозитам и картам — Finance.ua

Сенс Банк меняет процентные ставки по депозитам и картам Сегодня 15:29 — Кредит&Депозит

Сенс Банк меняет процентные ставки по депозитам и картам

Сенс Банк меняет процентные ставки по депозитам и картам. Изменения произойдут в два этапа — 9 марта и 1 апреля 2023 года.

Об этом сообщил представитель банка.

Как объясняют в банке, причина изменений — внедрение новой политики НБУ, согласно которой срочные депозиты должны стать более привлекательными и выгодными для размещения, чем хранение средств на счетах и бессрочных депозитах.

Изменения в процентных ставках от 9 марта 2023 года

Уменьшаются ставки по некоторым депозитам для новых и действующих сделок:

вклад «Ощадный» в гривне — новая ставка 4% годовых (была 8%);

вклад «Ощадный» в долларах и евро — новая ставка 0,01% годовых (была 2%);

вклад «Копилка» — новая ставка 4% годовых (была 8%).

Изменения в депозитных продуктах от 9 марта 2023 года

Банк запускает новый депозит «Быстрый».

«Если вы привыкли размещать средства на бессрочном депозите или на карточном счете, чтобы накапливать и всегда иметь свободный доступ к своим средствам, то депозит „Быстрый“ для вас», — говорят в банке.

Условия депозита «Быстрый»:

ставки: в гривне — 13% годовых, в долларах — 2% годовых (открытие в валюте евро — не предусмотрено);

срок депозита — 3 дня, при этом доход начисляется за каждый день. Даже если открыли депозит до 23:50 (конец банковского дня), это будет первый день, за который начислят проценты;

автопролонгация — можно пролонгировать неограниченное количество раз: включайте и выключайте при желании в Sense SuperApp (кроме выходных).

Новые условия депозита «Прибыльный»:

для сроков размещения 7 дней — 13% годовых;

для сроков размещения 14 дней — 14% годовых.

Депозит «Максимальный» будет закрыт на оформление. Для действующих сделок ставка будет установлена в размере 7% годовых (вместо 14%), ставка при закрытии или частичном снятии установлена в размере 3% (вместо 10%).

Депозит «Мобильный» будет закрыт на оформление, клиенты банка смогут открывать выгодный депозит «Быстрый» или «Прибыльный» (на такие же сроки), а для пролонгации действующего вклада «Мобильный» ставки повышены:

для сроков размещения 7 дней — 13% годовых (ранее было 12%);

для сроков размещения 14 дней — 14% годовых (ранее было 13%).

Бонус при пролонгации для вклада «Мобильный» продолжает действовать.

Изменения в процентных ставках от 1 апреля 2023 года

Банк уменьшает процентные ставки на «Доходном сейфе»:

для карт из пакетов услуг White, Сomfort, Zero, Zero new — новая ставка 3% годовых (до 31 марта — 6,5% годовых);

для карт из пакетов услуг Black, Ultra, Zero Limited — новая ставка 4% годовых (до 31 марта — 8% годовых);

для карт из пакетов услуг Graphite, Platinum Black, PlatinumBlack+ — новая ставка 5% годовых (до 31 марта — 9% годовых).

Банк также уменьшает процентную ставку на собственные средства на картах Сaméléon и «Выгода» — новая ставка 4% годовых (до 31 марта — 8% годовых).

Кроме того, уменьшается процентная ставка на собственные средства на картах пакетов услуг Comfort и White для пенсий, социальных выплат и выплат от ФГВФЛ — новая ставка 3% годовых (до 31 марта — 6,5% годовых).

Ставки для инвалюты останутся без изменений.

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