Сенат США принял законопроект о стейблкоинах — Finance.ua

Сенат США принял законопроект о стейблкоинах Сегодня 21:25 — Криптовалюта

Сенат США принял законопроект о стейблкоинах

Сенат США 17 июня одобрил законопроект GENIUS Act, который создает впервые в истории федеральную регуляторную базу для стейблкоинов — криптовалют, привязанных к доллару США.

Об этом пишет Reuters.

Документ поддержали 68 сенаторов, 30 проголосовали против. Теперь его примет Палата представителей, после чего он будет передан президенту Дональду Трампу на подпись.

Законопроект обязывает эмитентов обеспечивать токены ликвидными активами — долларами США или краткосрочными гособлигациями, а также ежемесячно публиковать структуру резервов. Это, как ожидается, повысит прозрачность и доверие к рынку цифровых активов.

Криптоиндустрия лоббировала принятие такого закона годами, потратив более $119 млн на поддержку кандидатов, продвигавших интересы сектора.

Президент Трамп, ранее получавший значительную поддержку от криптосообщества, заявил, что стейблкоин-законопроект должен быть принят до августа.

Впрочем, некоторые демократы, в частности сенатор Элизабет Уоррен, раскритиковали инициативу, заявив, что она недостаточно защищает от отмывания средств и позволяет техгигантам и иностранным эмитентам выпускать собственные токены.

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