Сенат США принял законопроект о стейблкоинах — Finance.ua

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Сенат США принял законопроект о стейблкоинах

Криптовалюта
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Сенат США принял законопроект о стейблкоинах
Сенат США принял законопроект о стейблкоинах
Сенат США 17 июня одобрил законопроект GENIUS Act, который создает впервые в истории федеральную регуляторную базу для стейблкоинов — криптовалют, привязанных к доллару США.
Об этом пишет Reuters.
Документ поддержали 68 сенаторов, 30 проголосовали против. Теперь его примет Палата представителей, после чего он будет передан президенту Дональду Трампу на подпись.

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Законопроект обязывает эмитентов обеспечивать токены ликвидными активами — долларами США или краткосрочными гособлигациями, а также ежемесячно публиковать структуру резервов. Это, как ожидается, повысит прозрачность и доверие к рынку цифровых активов.
Криптоиндустрия лоббировала принятие такого закона годами, потратив более $119 млн на поддержку кандидатов, продвигавших интересы сектора.
Президент Трамп, ранее получавший значительную поддержку от криптосообщества, заявил, что стейблкоин-законопроект должен быть принят до августа.
Впрочем, некоторые демократы, в частности сенатор Элизабет Уоррен, раскритиковали инициативу, заявив, что она недостаточно защищает от отмывания средств и позволяет техгигантам и иностранным эмитентам выпускать собственные токены.
По материалам:
suspilne.media
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