Семейные автомобили, которые ломаются чаще всего — Finance.ua

Семейные автомобили, которые ломаются чаще всего Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составили антирейтинг самых проблемных семейных автомобилей с пробегом.

Для этого они опросили 25 тысяч владельцев автомобилей в Великобритании и попросили перечислить неполадки, с которыми автомобилисты столкнулись за последние два года.

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В список проблемных автомобилей попало большое количество хэтчбеков, седанов, лифтбеков и компактных кроссоверов. Среди них немало моделей, которые пользуются особой популярностью в Украине.

Итак, антирейтинг семейных авто:

Audi A3 (2020 — наше время) Skoda Octavia (2020 — н.в.) Mazda3 (2014–2019) Skoda Yeti (2009–2017) Honda Civic (2012–2017) Volkswagen Golf (дизельные версии) Ford Focus Volvo V40 (2012–2019) Kia XCeed (2019 — н.в.) Mini Clubman (2015 — н.в.)

Напомним, в феврале украинцы приобрели 77,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году и так же, как в январе-2023.

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MMR По материалам:

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