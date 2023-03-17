Семейные автомобили, которые ломаются чаще всего — Finance.ua

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Семейные автомобили, которые ломаются чаще всего

Технологии&Авто
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Семейные автомобили, которые ломаются чаще всего
Издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составили антирейтинг самых проблемных семейных автомобилей с пробегом.
Для этого они опросили 25 тысяч владельцев автомобилей в Великобритании и попросили перечислить неполадки, с которыми автомобилисты столкнулись за последние два года.
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В список проблемных автомобилей попало большое количество хэтчбеков, седанов, лифтбеков и компактных кроссоверов. Среди них немало моделей, которые пользуются особой популярностью в Украине.
Итак, антирейтинг семейных авто:
  1. Audi A3 (2020 — наше время)
  2. Skoda Octavia (2020 — н.в.)
  3. Mazda3 (2014–2019)
  4. Skoda Yeti (2009–2017)
  5. Honda Civic (2012–2017)
  6. Volkswagen Golf (дизельные версии)
  7. Ford Focus
  8. Volvo V40 (2012–2019)
  9. Kia XCeed (2019 — н.в.)
  10. Mini Clubman (2015 — н.в.)
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Напомним, в феврале украинцы приобрели 77,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период в прошлом 2022 году и так же, как в январе-2023.
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По материалам:
MMR
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