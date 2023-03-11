Что должно быть в автомобиле на всякий случай — Finance.ua
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Что должно быть в автомобиле на всякий случай

Технологии&Авто
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Правила дорожного движения предусматривают обязательное наличие в автомобиле определенных предметов: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и других.
Об этом напоминает Мининтеграции.
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Однако ситуации на дороге могут быть разными, особенно в военное время. Поэтому тревожный чемоданчик следует иметь не только дома, но и в автомобиле.
Пригодиться могут:
• лопата, нож, небольшой топор,
• буксирный трос,
• рулон армированного скотча,
• запасное колесо и набор инструментов.
Кроме того, позаботьтесь о запасе воды, еды, теплой одежде и зарядных устройствах, работающих от розеток авто. Возьмите фонарик или другие сигнальные средства, канистру и запас горючего.

Справка Finance.ua:

  • Спрос на подержанные иномарки сократился вдвое: топ моделей февраля.
  • Топ-15 самых популярных подержанных моделей авто, которые покупали в Украине. Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам февраля остается Volkswagen. Украинцы заключили 7,8 тысячи сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,1% от общего количества.
Кстати, если вы попали в непредсказуемую ситуацию на дороге, Finance.ua может помочь вам. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее

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По материалам:
Finance.ua
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