Семья Трампа может получить 75% дохода с криптопроекта World Liberty Financial — Finance.ua

Семья Трампа может получить 75% дохода с криптопроекта World Liberty Financial 18.10.2024, 23:00 — Криптовалюта

Семья Трампа может получить 75% дохода с криптопроекта World Liberty Financial

Семья кандидата в президенты США Дональда Трампа может получить 75% доходов от проекта World Liberty Financial.

Об этом заявили в CNBC

Журналисты ссылаются на документ , в котором говорится, что 75% чистого дохода от протокола, составляющего 22,5 млрд WLFI, получит компания DT Marks DEFI LLC. Они добавили, что фирма связана с Трампом и его семьей. Также в CNBC отметили, что 22,5 млрд. WLFI оценивают в $337,5 млн., поскольку цена пресейла составляет $0,015.

Остальные 25% чистого дохода от протокола получит Axiom Management Group, полностью принадлежащая соучредителям проекта Чейзу Херро и Закари Фолкману.

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Кроме того, в документе отмечено, что эти «предвиденные суммы распределения токенов могут быть изменены». Также в нем Трампа называют «главным защитником криптовалют», а его троих сыновей «послами Web3».

Ранее стало известно, что World Liberty Financial планирует привлечь $300 млн за оценки в $1,5 млрд в рамках пресейла. По состоянию на момент написания удалось продать всего 871,05 млн WLFI, по данным сайта.

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