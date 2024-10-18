Семья Трампа может получить 75% дохода с криптопроекта World Liberty Financial — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Семья Трампа может получить 75% дохода с криптопроекта World Liberty Financial

Криптовалюта
108
Семья Трампа может получить 75% дохода с криптопроекта World Liberty Financial
Семья Трампа может получить 75% дохода с криптопроекта World Liberty Financial
Семья кандидата в президенты США Дональда Трампа может получить 75% доходов от проекта World Liberty Financial.
Об этом заявили в CNBC.
Журналисты ссылаются на документ, в котором говорится, что 75% чистого дохода от протокола, составляющего 22,5 млрд WLFI, получит компания DT Marks DEFI LLC. Они добавили, что фирма связана с Трампом и его семьей. Также в CNBC отметили, что 22,5 млрд. WLFI оценивают в $337,5 млн., поскольку цена пресейла составляет $0,015.
Остальные 25% чистого дохода от протокола получит Axiom Management Group, полностью принадлежащая соучредителям проекта Чейзу Херро и Закари Фолкману.
Читайте также
Кроме того, в документе отмечено, что эти «предвиденные суммы распределения токенов могут быть изменены». Также в нем Трампа называют «главным защитником криптовалют», а его троих сыновей «послами Web3».
Ранее стало известно, что World Liberty Financial планирует привлечь $300 млн за оценки в $1,5 млрд в рамках пресейла. По состоянию на момент написания удалось продать всего 871,05 млн WLFI, по данным сайта.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.