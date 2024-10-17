Bitcoin растет на фоне прогнозов о победе Трампа на выборах — Finance.ua

Bitcoin растет на фоне прогнозов о победе Трампа на выборах Сегодня 12:10 — Криптовалюта

Bitcoin растет на фоне прогнозов о победе Трампа на выборах

Ралли Bitcoin привлекает внимание финансовых рынков, поскольку некоторые инвесторы считают, что рост указывает на предполагаемую победу поклонника криптовалют, кандидата-республиканца Дональда Трампа, на президентских выборах в США.

Об этом пишет Bloomberg.

Цифровой актив вырос примерно на 13% за последние семь дней, что значительно превышает показатели глобального фондового рынка и золота. Миллиардер Стэн Дракенмиллер назвал крипто среди индикаторов, что рынки прогнозируют победу бывшего президента.

Трамп пообещал сделать США криптоцентром мира, борясь за голоса в ожесточенной борьбе с соперником от Демократической партии Вице-президентом Камалой Гаррис. Его приверженность отрасли привела к классификации Bitcoin как «трамповской торговли» — одной из серии ставок на его возвращение в Белый дом.

Подъем Bitcoin произошел на фоне изменений на рынках прогнозов, спорных платформах, где люди могут делать ставки на результаты выборов. Вероятность победы Трампа на платформе Polymarket выросла до 58%, в то время как у Гаррис упала до 41%. На PredictIt шансы Трампа составляют 54% против 49% у Гаррис.

«Увлечение рынками прогнозов приводит к высоким уровням имплицитной волатильности и ралли в спотовой стоимости Bitcoin, — отметила Ариса Тосиосаки, соучредитель Cega, провайдера криптодеривативов. — Недавние значительные вливания в Bitcoin-ETF также способствуют ралли.»

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