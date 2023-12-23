Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото) — Finance.ua
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Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото)

Технологии&Авто
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Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото)
Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото)
Кроссовер Geely Okavango — большая семейная модель с тремя рядами кресел. На первом этапе он появится в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Затем география модели может быть расширена. Цена Geely Okavango стартует с $25 900.
Новый Geely Okavango внешне стал более агрессивным. У него огромная решетка радиатора, узкие светодиодные фары и расширенные колесные арки. Сейчас это самый большой кроссовер Geely.
Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото)

Размеры Geely Okavango 2023:

  • длина — 4860 мм;
  • ширина — 1910 мм;
  • высота — 1770 мм;
  • колесная база — 2825 мм.
Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото)
Салон Geely Okavango обшит искусственной кожей. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Модель предложена только в семиместной версии.
Базовая комплектация Geely Okavango включает климат-контроль, круиз-контроль и камеры кругового обзора. Топовая версия получила электроприводы кресел и дверей багажника, вентиляцию сидений и панорамную крышу.
Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото)
Китайский кроссовер оснащен 2,0-литровым турбодвигателем Volvo на 218 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод у авто только передний.
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По материалам:
Фокус
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