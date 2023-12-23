Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото) — Finance.ua

Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото) Сегодня 23:58 — Технологии&Авто

Семь мест и двигатель Volvo: представлен недорогой экспортный кроссовер Geely (фото)

Кроссовер Geely Okavango — большая семейная модель с тремя рядами кресел. На первом этапе он появится в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Затем география модели может быть расширена. Цена Geely Okavango стартует с $25 900.

Новый Geely Okavango внешне стал более агрессивным. У него огромная решетка радиатора, узкие светодиодные фары и расширенные колесные арки. Сейчас это самый большой кроссовер Geely.

Размеры Geely Okavango 2023:

длина — 4860 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1770 мм;

колесная база — 2825 мм.

Салон Geely Okavango обшит искусственной кожей. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Модель предложена только в семиместной версии.

Базовая комплектация Geely Okavango включает климат-контроль, круиз-контроль и камеры кругового обзора. Топовая версия получила электроприводы кресел и дверей багажника, вентиляцию сидений и панорамную крышу.

Китайский кроссовер оснащен 2,0-литровым турбодвигателем Volvo на 218 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод у авто только передний.

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Фокус По материалам:

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