SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona — Finance.ua

SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona
Испанская компания SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona. Как сообщает Carscoops, новинка должна стать самой дешевой моделью в сегменте производителя.
Дизайн и изменения
Судя по шпионским фото, новая версия SEAT Arona будет иметь модернизированную переднюю оптику. Сквозь элементы маскировки можно заметить и другие изменения, включая увеличенные воздухозаборники и четкие грани кузова.
Перспективы Arona
Инсайдеры отмечают, что обновление модели свидетельствует о серьезной ставке SEAT на Arona. Она должна остаться важной частью линейки бренда наряду с Leon и Ibiza. Скорее всего, они сохранятся в продаже, по меньшей мере, еще 10 лет.
Будущее марки SEAT
В последние годы ходили слухи о намерении руководства концерна VAG закрыть автомобильное подразделение SEAT, переориентировав усилия на развитие спортивного суббренда Cupra. Однако хорошие финансовые показатели прошлого года развеяли все сомнения в отношении будущего бренда.
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