SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona — Finance.ua
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SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona

Технологии&Авто
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SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona
SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona
Испанская компания SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona. Как сообщает Carscoops, новинка должна стать самой дешевой моделью в сегменте производителя.

Дизайн и изменения

Судя по шпионским фото, новая версия SEAT Arona будет иметь модернизированную переднюю оптику. Сквозь элементы маскировки можно заметить и другие изменения, включая увеличенные воздухозаборники и четкие грани кузова.

Перспективы Arona

Инсайдеры отмечают, что обновление модели свидетельствует о серьезной ставке SEAT на Arona. Она должна остаться важной частью линейки бренда наряду с Leon и Ibiza. Скорее всего, они сохранятся в продаже, по меньшей мере, еще 10 лет.

Будущее марки SEAT

В последние годы ходили слухи о намерении руководства концерна VAG закрыть автомобильное подразделение SEAT, переориентировав усилия на развитие спортивного суббренда Cupra. Однако хорошие финансовые показатели прошлого года развеяли все сомнения в отношении будущего бренда.
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По материалам:
vnedorozhnik.net.ua
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