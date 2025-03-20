SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona — Finance.ua

SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona 20.03.2025, 01:04 — Технологии&Авто

SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona

Испанская компания SEAT «засветила» на дорожных тестах свой обновленный кроссовер Arona. Как сообщает Carscoops, новинка должна стать самой дешевой моделью в сегменте производителя.

Дизайн и изменения

Судя по шпионским фото, новая версия SEAT Arona будет иметь модернизированную переднюю оптику. Сквозь элементы маскировки можно заметить и другие изменения, включая увеличенные воздухозаборники и четкие грани кузова.

Перспективы Arona

Инсайдеры отмечают, что обновление модели свидетельствует о серьезной ставке SEAT на Arona. Она должна остаться важной частью линейки бренда наряду с Leon и Ibiza. Скорее всего, они сохранятся в продаже, по меньшей мере, еще 10 лет.

Будущее марки SEAT

В последние годы ходили слухи о намерении руководства концерна VAG закрыть автомобильное подразделение SEAT, переориентировав усилия на развитие спортивного суббренда Cupra. Однако хорошие финансовые показатели прошлого года развеяли все сомнения в отношении будущего бренда.

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