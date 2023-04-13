СБУ разоблачила газотрейдера, который мог сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине — Finance.ua
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СБУ разоблачила газотрейдера, который мог сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине

Криминал
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СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы присвоения денег «Нафтогазу» частным газотрейдером: злоумышленники нанесли убытки госкомпании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
«К организации сделки имеет отношение топ-менеджмент столичного предприятия-газотрейдера. В 2020 году эта компания из Киева заключила соглашение с одним из теплогенерирующих предприятий Днепропетровщины», — заявили в ведомстве, не называя компанию.
Несмотря на условия договора, в середине февраля 2021 года компания полностью прекратила поставки голубого топлива в регион.
В ситуацию вмешалось государство, поскольку гарантом бесперебойного теплоснабжения населению является правительство. Таким образом, газ для отопления Днепропетровщины брали из ресурса «Нафтогаза».
Но «Нафтогаз» не получил за это средства, добавили в СБУ.
"В результате использования частной компанией из Киева недостоверных сведений в официальных документах все деньги от теплогенерирующего предприятия Днепропетровщины пошли на счета столичной компании.
Позже чиновники этой структуры легализовали средства через подконтрольные коммерческие структуры. Также задокументировано несколько переводов на личные банковские карты фигурантов", — говорится в сообщении.
На основании собранных улик правоохранители уведомили директора, коммерческого директора, юрисконсульта компании-газотрейдера, а также их сообщника о подозрении по трем статьям УКУ, отметили в СБУ.
По материалам:
Економічна Правда
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