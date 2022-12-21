СБУ ликвидировала канал побега «уклонистов» за границу, к схемам причастны депутаты райсовета Киевской области — Finance.ua

СБУ ликвидировала канал побега «уклонистов» за границу, к схемам причастны депутаты райсовета Киевской области Сегодня 19:46 — Криминал

СБУ ликвидировала канал побега «уклонистов» за границу, к схемам причастны депутаты райсовета Киевской области, Фото: СБУ

Служба безопасности провела спецоперацию по ликвидации каналов незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Удалось предотвратить побег за границу более сотни «уклонистов».

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться обойти контрольно-пропускные пункты.

Стоимость таких услуг составляла от 4 тыс. долл. Сумма зависела от региона и срочности выезда.

Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая «регистрировала» своих клиентов как представителей местной благотворительной организации. Затем вносила недостоверные сведения в систему «Шлях».

Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области.

Организатор преступной схемы уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: СБУ

Еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. К ее организации причастна международная преступная группировка. Злоумышленники тайно переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска.

Своим заказчикам предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру. Следующий канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.

Для поиска «клиентов» его организаторы использовали специально созданный Телеграм-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти «уклонистов» за границу на собственном автомобиле.

Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

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