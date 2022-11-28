СБУ ликвидировала канал побега уклонистов в ЕС через самопровозглашенное Приднестровье — Finance.ua

СБУ ликвидировала канал побега уклонистов в ЕС через самопровозглашенное Приднестровье Сегодня 17:20 — Криминал

Служба безопасности продолжает системную борьбу с международной организованной преступностью, которая угрожает государственной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате масштабной спецоперации контрразведки СБУ на границе с самопровозглашенным Приднестровьем нейтрализована мощная преступная группировка, которую возглавлял «гражданин» непризнанной республики.

Злоумышленники при участии коррумпированного пограничника организовали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Нелегальный «трафик» пролегал в соседние европейские страны через территорию так называемой ПМР.

Стоимость таких «услуг » составляла от 5,5 тыс. долл. с клиента. Сумма зависела от материальных возможностей и срочности выезда.

Маршруты скрытого бегства уклонистов проходили вне контрольно-пропускных пунктов госграницы. Для проезда по пересеченной местности злоумышленники использовали автотранспорт.

По данным следствия, в состав группировки входили несколько жителей приграничья. Именно они подыскивали потенциальных клиентов для нелегального выезда в зарубежные страны.

При этом житель непризнанного Приднестровья выполнял роль «проводника» и предоставлял соответствующие инструкции по дальнейшим действиям за границей.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную схему и задержали всех участников группировки на попытке вывоза за пределы Украины троих «беглецов».

Во время обысков по местонахождению задержанных правоохранители обнаружили:

наличные, полученные незаконным путем;

мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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