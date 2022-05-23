Сбережения американцев в среднем сократились на $9000 из-за пандемии — Finance.ua

Сбережения американцев в среднем сократились на $9000 из-за пандемии

Сегодня 05:38 — Личные финансы

Сбережения американцев в среднем сократились на $9000 из-за пандемии

Экономические последствия пандемии Covid-19 «съели» часть сбережений американцев. 60% взрослых граждан США говорят, что пандемия сильно ударила по их финансам.

Об этом пишет CNBC.

Средняя сумма личных сбережений американцев упала на 15% — с $73 100 в 2021 году до $62 086 в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Planning & Progress, проведенного Northwestern Mutual. Ежегодное исследование проводилось в период с 8 по 17 февраля этого года. В опросе участвовало 2381 взрослых американцев.

Почему сократились сбережения

«Могло быть несколько факторов, способствовавших падению сбережений по сравнению с прошлым годом, начиная с резкого скачка инфляции и заканчивая тем, что люди тратят больше, когда возвращаются к нормальной жизни», — отметил директор по работе с клиентами Northwestern Mutual Кристиан Митчелл.

Несмотря на то, что пандемия оказала влияние на финансовое положение респондентов, 48% из них заявили, что смогли адаптироваться к новым обстоятельствам. Почти три четверти говорят, что стали внимательнее относиться к финансовым привычкам.

Среди «здоровых» финансовых привычек, взявших на вооружение респонденты, сокращение расходов на жизнь, погашение долгов и увеличение инвестиций.

17% респондентов заявили, что теперь регулярно пересматривают свои финансовые планы, а 14% говорили о том, что увеличили свои сбережения и пенсионные отчисления.

Еще 69% заявили, что планируют сохранить текущий уровень сбережений. Но Митчелл предупредил, что к такому оптимизму, возможно, следует относиться с долей скептицизма.

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