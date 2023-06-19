Сбербанк продал дочерний банк в Австрии — Finance.ua

Сбербанк продал дочерний банк в Австрии Сегодня 10:35 — Фондовый рынок

Сбербанк продал дочерний банк в Австрии

российский Сбербанк объявил о закрытии соглашения по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом.

«Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена ​​текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями соглашения. „Сбер“ концентрируется на развитии финансовых услуг в россии, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах», — прокомментировал соглашение первый заместитель главы «Сбербанка» Александр Ведяхин.

Ранее австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники сообщала, что актив могут выкупить бывшие менеджеры банковской группы, в частности бывший гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф.

Активы австрийской «дочки» российского Сбербанка оценивались в 200−300 млн евро.

Эта сделка стала завершением выхода Сбербанка из европейского банковского рынка.

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Фінансовий клуб По материалам:

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