Сбербанк продал дочерний банк в Австрии — Finance.ua

Сбербанк продал дочерний банк в Австрии
российский Сбербанк объявил о закрытии соглашения по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом.
Сумма сделки не раскрывается, пишет российский «Коммерсантъ».
«Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями соглашения. „Сбер“ концентрируется на развитии финансовых услуг в россии, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах», — прокомментировал соглашение первый заместитель главы «Сбербанка» Александр Ведяхин.
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Ранее австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники сообщала, что актив могут выкупить бывшие менеджеры банковской группы, в частности бывший гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф.
Активы австрийской «дочки» российского Сбербанка оценивались в 200−300 млн евро.
Эта сделка стала завершением выхода Сбербанка из европейского банковского рынка.
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