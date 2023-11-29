Саудовский PIF и французский Ardian купят 10% и 15% акций аэропорта Хитроу в Лондоне — Finance.ua

Саудовский PIF и французский Ardian купят 10% и 15% акций аэропорта Хитроу в Лондоне Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Инфраструктурная группа Ferrovial продает свою долю в материнской компании лондонского аэропорта Хитроу в 25% за 2,4 млрд фунтов (3 млрд долл.).

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Так, суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) купит 10% акций компании за 1 млрд фунтов (около 1,3 млрд долл.), а Ardian, одна из крупнейших в Европе компаний прямых инвестиций, — 15%.

Стартовая доля группы в Хитроу составила 56%, но к 2013 году она снизила ее до 25%.

Исполнительный директор Ferrovial Airports Люк Бугеджа сказал, что компания помогла преобразовать Хитроу, «контролируя инвестиции в размере £12 млрд» в расширение пропускной способности воздушной гавани благодаря строительству второго терминала и улучшая операционные показатели порта. Начальная доля группы в Хитроу составила 56%, но к 2013 году она сократила ее до 25%.

В этом году аэропорт остался убыточным, частично из-за роста стоимости обслуживания значительной долговой нагрузки в результате повышения процентных ставок.

Саудовский PIF, активы которого благодаря нефтяным богатствам Саудовской Аравии превышают 700 миллиардов долларов, является одним из самых активных в мире суверенных фондов в мире, который инвестирует во всё, от производителей электромобилей до игровых технологий и гольфа.

В то же время, Ardian является ведущим игроком в сфере инфраструктуры и инвестирует значительные средства в транспортные активы, включая аэропорты по всей Европе и высокоскоростные железнодорожные линии во Франции.

Ferrovial также заявила, что соглашение по продаже долей Хитроу подлежит одобрению регулирующих органов.

Кроме того, правами на их покупку могут воспользоваться другие владельцы материнской компании Хитроу. Среди них — Катарское инвестиционное управление (20% акций), Сингапурский суверенный фонд благосостояния (GIC) и Австралийский пенсионный фонд (по 11,2% акций).

На долю аэропортового бизнеса Ferrovial приходится около 30% ее прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Группе принадлежит 50% акций британских аэропортов Абердин, Глазго и Саутгемптон, 60% аэропорта Даламан в Турции, 49% акций первого терминала нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди.

Економічна Правда По материалам:

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