Saudi Aramco, Geely и Renault запустят совместное производство автомобильных двигателей — Finance.ua
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Saudi Aramco, Geely и Renault запустят совместное производство автомобильных двигателей

Технологии&Авто
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Нефтегазовый гигант Saudi Aramco намерен стать потенциальным миноритарным акционером в новой компании по производству силовых агрегатов, которая будет основана автопроизводителями Geely и Renault Group. Новая компания будет посвящена технологиям внутреннего сгорания и гибридным силовым агрегатам.
Об этом говорится в пресс-релизе компаний.
Ожидалось, что Geely и Renault сохранят равные доли акций новой независимой компании.
Компания, которую планируется создать, будет насчитывать 17 заводов силовых агрегатов и пять научно-исследовательских центров на трех континентах.
Предприятие должно стать автономным глобальным поставщиком с суммарной мощностью более 5 млн двигателей внутреннего сгорания, гибридных двигателей и трансмиссий, подключаемых к электросети.
«Мы приветствуем Aramco, которая присоединилась к нам в создании ведущей мировой компании по экологическим силовым агрегатам. Предложенная инвестиция Aramco является признанием лидерами мировой отрасли будущих бизнес-перспектив PWT и видения новаторства в производстве топлива с низким содержанием углерода, таких как метанол и водород», — говорит гендиректор Geely Даниэль Ли.

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По материалам:
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