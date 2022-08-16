САП сообщила о подозрении экс-прокурору, завладевшему более 8 кг золота — Finance.ua

САП сообщила о подозрении экс-прокурору, завладевшему более 8 кг золота Сегодня 17:21 — Криминал

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшему прокурору одной из местных прокуратур Киева в завладении более 8 кг золота стоимостью более 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«15 августа 2022 года по поручению заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП и детективами НАБУ вручено уведомление о подозрении бывшему прокурору, занимающемуся адвокатской деятельностью», — информирует прокуратура.

Следствием установлено, что в конце 2019 — начале 2020 прокурор одной из местных прокуратур Киева на основании приказа о командировке осуществлял полномочия в уголовном производстве в составе группы прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

Пользуясь полномочиями прокурора по делу, лицо решило завладеть имуществом, которое было предварительно изъято им во время обыска.

С целью создания видимости законности своих действий прокурор подделал процессуальные документы в уголовном производстве по происхождению имущества и в дальнейшем, имея к нему доступ, незаконно завладел золотом весом более 8 кг и стоимостью более 11 млн грн.

На сегодняшний день бывшему прокурору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Слово і Діло По материалам:

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