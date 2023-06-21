Санкции влияют на деятельность Яндекса и других технологических компаний россии — ISW Сегодня 22:17 — Фондовый рынок

Санкции влияют на деятельность Яндекса и других технологических компаний россии — ISW

Введенные против россии международные санкции влияют на деятельность российских технологических компаний, в частности Яндекса.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, 18 июня московский суд наложил на Яндекс штраф в размере 23 795 долларов за то, что компания не предоставила ФСБ данные пользователей в соответствии с законом о нацбезопасности рф. В этой связи в компании заявили, что сделать это ей помешали санкции, введенные против россии.

По словам представителя компании, санкции мешают Яндексу «покупать, устанавливать и настраивать иностранное аппаратное и программное обеспечение», необходимое для соблюдения законов рф.

«Хотя непонятно, как иностранные технологические продукты помогут Яндексу соблюдать российское законодательство, ситуация свидетельствует, что международные санкции повлияли на некоторые аспекты российского технологического сектора и аппарат национальной безопасности», — отметили в ISW.

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Укрінформ По материалам:

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