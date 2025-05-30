Санкции США ударили по анклаву российских олигархов в центре Европы — Finance.ua

Санкции США ударили по анклаву российских олигархов в центре Европы Сегодня 11:51

Санкции США ударили по анклаву российских олигархов в центре Европы

В одной из самых маленьких и богатых стран мира действуют тысячи низконалоговых трастов, сотни из которых связаны с россиянами. Это ставит Лихтенштейн под прицел западных санкций против москвы.

Об этом сообщает Reuters

После вторжения россии в Украину Министерство финансов США ввело санкции против нескольких лиц и трастов в Лихтенштейне, связанных с олигархами, включая Владимира Потанина и давнего союзника владимира путина Геннадия Тимченко.

По словам нескольких людей, знакомых с ситуацией, санкции побудили других директоров, опасающихся наказания, выйти из сотен связанных с россией трастов. Это выявило гораздо более масштабную проблему с российскими деньгами в этой маленькой стране с населением около 40 тысяч человек.

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Массовые отставки поставили десятки трастов в подвешенное состояние, по сути заморозив российскую собственность. Трасты представляют собой основу богатств, включая яхты или недвижимость, которые разбросаны по всему миру. Их приостановка лишает владельцев доступа к этой собственности, а это еще один потенциальный рычаг влияния на россию на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение.

Агентство Reuters побеседовало с несколькими осведомленными людьми, которые попросили не называть их имен из-за щекотливости вопроса. Они рассказали о том, как давление со стороны Вашингтона заставило десятки директоров покинуть трастовые фонды, связанные с россией, и как правительство изо всех сил пытается разрешить этот кризис.

По их словам, недавно избранное правительство Лихтенштейна пытается решить эту проблему, отмечая продолжающееся давление со стороны Вашингтона по поводу санкций против россии, несмотря на предыдущие заявления президента США Дональда Трампа о том, что оно может их смягчить.

Лихтенштейн также рассматривает свой подход к обеспечению соблюдения санкций как фактор, способный повлиять на усилия своего правительства по снижению недавно введенных пошлин США на экспорт, сообщил один источник.

Представитель правительства Лихтенштейна сообщил, что отток средств затронул 475 трастовых фондов, однако добавил, что не все они связаны с россиянами или подсанкционными лицами. По словам этого чиновника, министерство юстиции Лихтенштейна пытается назначить новых управляющих в 350 трастовых фондах, в то время как 40 находятся в процессе ликвидации, а попытки назначить ликвидатора еще в 85 трастовых фондах оказались безуспешными.

Этот эпизод наносит удар по трастовой отрасли — важнейшей опоре финансового центра Лихтенштейна, который оценивают примерно в 770 миллиардов франков (930 миллиардов долларов США), поддерживающего экономику страны.

Чиновник правительства сообщил, что местные банки также пострадали, но не вдавался в подробности. Банки особенно уязвимы, поскольку у Соединенных Штатов есть возможность задушить их, перекрыв им доступ к доллару, что грозит более масштабным кризисом.

Этот эпизод поставил страну перед самым большим кризисом с 2008 года, когда утечка данных клиентов принадлежащего княжеской семье страны банка LGT Bank обнаружила широкомасштабное уклонение от уплаты налогов. В настоящее время правительство изучает варианты централизации управления находящимися под его контролем заброшенными трастами и усиления надзора за трастами.

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Чиновник из Лихтенштейна также сообщил, что власти страны поддерживают связь со своими международными коллегами, и что никакие активы трастового фонда не будут переданы лицам, находящимся под санкциями.

Лихтенштейн, зажатый между Швейцарией и Австрией, находится под властью королевской семьи, чей замок возвышается над парламентом.

Страна, которую в прошлом критиковали за сокрытие состояния богатых людей, провела реформы и вступила в Международный валютный фонд.

По словам двух людей, знакомых с ситуацией, когда-то здесь размещалось около 80 тысяч налоговых трастов, а теперь их около 20 тысяч, что эквивалентно примерно одному трастовому фонду на двух жителей. Давление на Лихтенштейн последовало за аналогичным давлением на соседние Австрию и Швейцарию.

Этот эпизод, произошедший в сонном альпийском анклаве, которым руководит княжеская семья миллиардеров, также показывает, насколько глубокими и непрозрачными остаются деловые связи россии с Европой более чем через три года после вторжения россии в Украину.

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