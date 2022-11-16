Сандалии Стива Джобса продали в виде NFT за более чем $200 000 — Finance.ua
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Сандалии Стива Джобса продали в виде NFT за более чем $200 000

Финтех и Карты
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Сандалии Стива Джобса продали в виде NFT за более чем $200 000
Сандалии Стива Джобса продали в виде NFT за более чем $200 000
Сандалии бренда Birkenstock, которые носил американский предприниматель и основатель Apple Стив Джобс, были проданы на торгах аукционного дома Julien’s Auctions. Их стоимость составила более $200 000 — почти втрое выше предпродажной оценки.
По данным CCN, лот был продан за $218 700 при предпродажном эстимейте в размере $60 000 — $80 000. Вместе с сандалями с молотка пошла обувь предпринимателя в виде NFT.
Сандалии Стива Джобса продали в виде NFT за более чем $200 000
Отмечается, что Джобс носил эти сандалии в ключевые для создания компании Apple времена, когда в 1976 году он вместе со Стивом Возняком приступил к разработке компьютера Apple в гараже в городе Лос-Альтос в Калифорнии. Обувь была «спасена из мусорного ведра» Марком Шеффом — домоправителем Джобса.
Рассказывая о том, как он получил сандалии, в статье Business Insider 2016 года, Шефф объясняет, что Джобс «хранил очень мало вещей», поэтому Марк схватил босоножки, когда Стив был готов их выбросить.
Некоторые вещи мы оставили, некоторыми поделились с друзьями. Коллекция, которую мы получили, довольно случайна", — сказал он тогда Insider.
Шефф изначально выставил сандалии на аукционе в 2016 году, где они были проданы примерно за $2 000, сообщает NPR.
Сандалии Стива Джобса продали в виде NFT за более чем $200 000
На этот раз сандалии Джобса (и NFT) оценивались от $60 000 до $80 000, но финальная цена превзошла все ожидания.
Сандали неоднократно использовались, но выглядят неповрежденными. Пробочная подошва хранит отпечатки ног Стива Джобса, которые были сформированы после многих лет ношения", — говорится в описании.
Хотя мы не знаем лица, купившего обувь, NPR утверждает, что покупатель сделал победную ставку в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер. Прежде чем сандалии выставили на аукцион во второй раз, их демонстрировали на различных выставках, в том числе в Salone del Mobile в итальянском Милане, штаб-квартире Birkenstock в Германии и первом магазине Birkenstock в США, расположенном в Сохо, Нью-Йорк.
По материалам:
cryptomisto
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