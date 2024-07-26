Самый сложный период лета в энергетике уже позади — «Укрэнерго» — Finance.ua
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Самый сложный период лета в энергетике уже позади — «Укрэнерго»

Энергетика
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Самый сложный период лета в энергетике уже позади — «Укрэнерго»
Самый сложный период лета в энергетике уже позади — «Укрэнерго»
Самый сложный период лета в украинской энергосистеме уже позади, ситуация улучшилась.
Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет пресс-служба компании.
«У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась», — заявил Кудрицкий.
Это связано с тем, что спала аномальная жара и, следовательно, уменьшилось потребление электроэнергии.
Также помогло смягчить дефициты завершение ремонтов определенной доли энергообъектов, которые прибавляют мощности энергосистеме и сокращают дефицит.
«Поэтому вместо сложного режима 3−4 очереди — мы имеем 1−2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые — немного больше. А в некоторые — мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления», — добавил Кудрицкий.
Глава энергокомпании пояснил, что если не будет новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общая ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, но ремонты ее объектов продолжаются. Так, 24 июля энергетики досрочно вывели из ремонта еще один энергоблок АЭС, что увеличило имеющуюся электроэнергию в системе.
По материалам:
Finance.ua
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