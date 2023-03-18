Самый популярный внедорожник Ford выходит на европейский рынок (фото) — Finance.ua

Самый популярный внедорожник Ford выходит на европейский рынок (фото)
Новый Ford Bronco появится в Европе к концу 2023 года.
Информацию уже подтвердили представители американского концерна и раскрыли подробности европейской версии культового внедорожника.
Возрожденный Ford Bronco пользуется огромным спросом в США и Канаде — он собрал более 200 000 заказов еще до начала производства. Именно поэтому модель долго не везли в Европу — завод просто не справлялся со спросом.
Однако в прошлом году состоялась европейская премьера модели на автошоу в Софии. Теперь же объявлено, что в этом году начнутся ограниченные поставки внедорожника в ряд европейских стран.
Для Европы внедорожник Ford Bronco предложат исключительно в удлиненном пятидверном исполнении. Модель будет доступна только с 2,7-литровым V6 твин-турбо мощностью 335 л. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с, а его максимальную скорость ограничили на 161 км/ч. Средний расход топлива составляет 13,4 л/100 км.
Ford Bronco в Европе не будет дешевым, ведь его будут поставлять только в топовых версиях. Начальным станет вариант Outer Banks с 12-дюймовым тачскрином, акустикой Bang&Olufsen, камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем и адаптивным круиз-контролем.
Также будет доступна экстремальная версия Badlands для бездорожья. Ее клиренс увеличен с 237 до 261 мм, установлены 33-дюймовые внедорожные шины и блокировка межколесных дифференциалов.
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