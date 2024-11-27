Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото) — Finance.ua

Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото) Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото)

В США на аукционе RM Sotheby’s выставили Chevrolet Corvette в 1957 года. За спортивное авто планируют получить до 7 миллионов долларов и это самый дорогой Corvette в истории. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Винтажные Chevrolet Corvette, конечно, ценятся коллекционерами, однако относятся к доступной классике и обычно их цена не превышает 100−200 тыс. долларов. Особые лимитированные версии модели могут быть значительно более дорогими, однако и их цена очень редко достигает миллиона долларов.

Аркус-Дантов хотел популяризировать Chevrolet Corvette благодаря автоспорту и готовил команду к 12-часовой гонке в Себринге. Версия SS (Super Sport) получила легкий обтекаемый кузов из магния, а ее раму изготовили из хром-молибденовых труб. Масса авто составила всего 850 кг.

Впрочем, тщательно подготовить Chevrolet Corvette SS к гонке в Себринге не успели, поэтому авто сошло с дистанции из-за неисправностей. Дальнейшего развития проект не получил и с 1960 года этот спорткар демонстрировался в автомузее на трассе в Индианаполисе.

С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.