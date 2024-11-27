Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото) — Finance.ua
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Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото)

Фондовый рынок
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Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото)
Самый дорогой Chevrolet Corvette выставили на продажу за $7 миллионов (фото)
В США на аукционе RM Sotheby’s выставили Chevrolet Corvette в 1957 года. За спортивное авто планируют получить до 7 миллионов долларов и это самый дорогой Corvette в истории. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.
Винтажные Chevrolet Corvette, конечно, ценятся коллекционерами, однако относятся к доступной классике и обычно их цена не превышает 100−200 тыс. долларов. Особые лимитированные версии модели могут быть значительно более дорогими, однако и их цена очень редко достигает миллиона долларов.
Аркус-Дантов хотел популяризировать Chevrolet Corvette благодаря автоспорту и готовил команду к 12-часовой гонке в Себринге. Версия SS (Super Sport) получила легкий обтекаемый кузов из магния, а ее раму изготовили из хром-молибденовых труб. Масса авто составила всего 850 кг.
Впрочем, тщательно подготовить Chevrolet Corvette SS к гонке в Себринге не успели, поэтому авто сошло с дистанции из-за неисправностей. Дальнейшего развития проект не получил и с 1960 года этот спорткар демонстрировался в автомузее на трассе в Индианаполисе.
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По материалам:
Фокус
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